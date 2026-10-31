Dal progetto di ristrutturazione di San Siro presentato due anni fa ad un ruolo di primo piano nella costruzione del Generali Stadium. Nel discorso per la realizzazione del nuovo stadio di Inter e Milan, secondo Il Giorno, può entrare anche WeBuild, general contractor guidato da Pietro Salini che in città ha avuto ruoli di primo piano nei progetti delle linee metropolitane M1, M5 e M4. Già negli anni scorsi si era parlato del gruppo quale possibile partner per la costruzione del nuovo stadio. Anche in questo caso, la figura di punta può orbitare in ambito Milan: si parla infatti di Massimo Ferrari, grande tifoso rossonero, già membro del consiglio del club presieduto da Paolo Scaroni e per 15 anni direttore generale di Webuild. Ferrari, in uscita da Webuild è oltretutto un grande tifoso rossonero e uno dei nomi circolati per il ruolo di amministratore delegato del Milan.

Vi è, infine, un terzo soggetto che guarda con attenzione al futuro dello stadio: è Fabrizio Palenzona, presidente di Prelios sgr, che potrebbe giocare un ruolo come gestore del fondo immobiliare che potrebbe essere creato ad hoc e nel quale conferire il nuovo stadio. Prelios per altro è “vicina di casa” perché proprio in zona San Siro è coinvolta nel programma di riqualificazione dell’attigua area ex Trotto.