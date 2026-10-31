Nel corso della serata di presentazione del progetto del Generali Stadium avvenuta giovedì a Milano, hanno preso la parola anche i rappresentanti del gruppo assicurativo triestino che ha deciso di prendersi i naming rights dell'impianto che sorgerà nel 2031.“Il nuovo stadio di Milano rafforzerà il ruolo della città come uno dei grandi palcoscenici italiani riconosciuti a livello globale. Generali rappresenta da sempre l’Italia nel mondo, ed è per questo che abbiamo scelto di affiancare, fin dall’inizio di questo entusiasmante progetto, due club italiani che vantano un grande seguito a livello internazionale. Il Generali Stadium sarà un nuovo simbolo di Milano, e con il nostro impegno vogliamo esprimere la fiducia nel continuo progresso della città e di tutto il Paese, e la volontà di contribuire a un’eredità duratura per le prossime generazioni. Come Generali, promuoviamo lo sport come strumento di benessere, inclusione e crescita per le persone e per le comunità, in Italia come negli oltre 50 paesi in cui operiamo. Per questo il nostro ruolo va ben oltre il nome dello stadio: vogliamo essere parte di ogni emozione, di ogni esperienza che lo renderà vivo”, hanno dichiarato Andrea Sironi, Presidente, e Philippe Donnet, Group CEO di Generali, riportate da Insurzine.com.

Il Leone di Trieste al fianco di Inter e Milan. Non solo per lo stadio

Generali, oltretutto, era già stato accostato come brand ad un progetto per la riqualificazione dell'attuale Meazza, seppur con ruolo differente più improntato allo sviluppo dell’area e dell’impianto. Indiscrezioni di stampa avevano indicato Generali Real Estate, branch immobiliare guidata dal 2017 da Aldo Mazzocco, quale potenziale partner, come ricorda Il Giorno. Adesso, ha deciso di accettare la sfida del nuovo stadio anche per consolidare la propria posizione e sul mercato anche in risposta alle mosse di marketing della rivale Unipol che ha legato il suo brand al Forum di Assago e alla nuova Arena di Santa Giulia. Oltre ai diritti sul nome dello stadio, Generali assumerà inoltre il ruolo di Official Insurance Partner di entrambe le società, consolidando la propria presenza nel mondo dello sport e il rapporto con il territorio.