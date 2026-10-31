Ideale primo passaggio di consegne tra San Siro e il Generali Stadium, che a partire dal 2031 prenderà il posto del Meazza. Prima della partita tra Inter e Milan, i due presidenti Paolo Scaroni e Beppe Marotta hanno consegnato a Philippe Donnet, AD della compagnia di assicurazioni triestina che si è aggiudicata i diritti di brand naming, due maglie personalizzate col nome Generali e il numero 26.
Sezione: News / Data: Sab 31 ottobre 2026 alle 20:13
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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Sabato 31 ott
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- 09:11 CdS - Milan-Inter, Mkhitaryan favorito su Zielinski. Carlos recuperato: la probabile formazione
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- 08:28 GdS - Derby di Milano, spalti senza teloni: sarà un San Siro da record. Dal 2019...
- 08:15 GdS - Milan-Inter, dubbio Carlos Augusto per Chivu: la probabile formazione. Pepo torna tra i pali
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Venerdì 30 ott