Ideale primo passaggio di consegne tra San Siro e il Generali Stadium, che a partire dal 2031 prenderà il posto del Meazza. Prima della partita tra Inter e Milan, i due presidenti Paolo Scaroni e Beppe Marotta hanno consegnato a Philippe Donnet, AD della compagnia di assicurazioni triestina che si è aggiudicata i diritti di brand naming, due maglie personalizzate col nome Generali e il numero 26.