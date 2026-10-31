Ideale primo passaggio di consegne tra San Siro e il Generali Stadium, che a partire dal 2031 prenderà il posto del Meazza. Prima della partita tra Inter e Milan, i due presidenti Paolo Scaroni e Beppe Marotta hanno consegnato a Philippe Donnet, AD della compagnia di assicurazioni triestina che si è aggiudicata i diritti di brand naming, due maglie personalizzate col nome Generali e il numero 26. 

Sezione: News / Data: Sab 31 ottobre 2026 alle 20:13
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.