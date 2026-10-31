Sono attese novità sorprendenti nella distinta che tra poco verrà ufficializzata dall'Inter. Cristian Chivu sarebbe orientato a schierare una sola punta, Marcus Thuram, con Andy Diouf e Petar Sucic alle sue spalle. Sulle fasce, a sinistra Carlos Augusto ha vinto il ballottaggio con Federico Dimarco, mentre sull'altro binario correrà Djed Spence. In mezzo al campo Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Difesa confermata: Bisseck-Akanji-Bastoni davanti a Pepo Martinez.

PROBABILE INTER: Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Diouf, Sucic; Thuram