Il nuovo stadio di Milano nasce tra ambizioni economiche, polemiche sulla capienza e divisioni politiche. Presentato al Castello Sforzesco, il progetto del futuro Generali Stadium, destinato a sorgere dal 2031 nell’area di San Siro, promette di rivoluzionare il modello di business di Inter e Milan. Ma la riduzione dei posti e il destino del Meazza continuano a dividere.

Come riportato da Tuttosport, il dato che fa discutere è quello della capienza: il nuovo impianto ospiterà circa 71.500 spettatori, meno dei 77 mila che oggi possono assistere alle partite del Giuseppe Meazza, tornato ad accogliere anche il pubblico del terzo anello dopo anni di limitazioni legate alle vibrazioni strutturali. Una contrazione che alimenta le perplessità di chi teme che il nuovo stadio sia pensato sempre più per una clientela Vip e meno per il tifoso tradizionale.

La riduzione dei posti sarà infatti accompagnata dall’aumento delle aree corporate, premium e hospitality, che arriveranno a circa 11.800. Una scelta strategica per incrementare i ricavi, con Inter e Milan intenzionate a colmare il divario con i grandi club europei. Sul fronte economico, l’accordo con Generali per i naming rights, della durata compresa tra 20 e 25 anni, garantirà ai due club circa 650 milioni di euro. Un’intesa di livello internazionale, che conferma la centralità degli interessi finanziari nel progetto.

Ma il nuovo stadio resta anche una questione politica. Da una parte, chi sostiene la necessità di innovare e guardare al futuro; dall’altra, chi continua a difendere il Meazza e chiede che non venga cancellato dalla storia della città. Mario Calabresi, possibile candidato a sindaco per il centrosinistra, ha espresso la speranza che l’impianto possa rimanere in piedi con una nuova funzione, una posizione condivisa anche da esponenti politici di schieramenti differenti, tra cui La Russa nel centrodestra.