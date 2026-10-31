L'attesa è finita: tra pochi istanti inizierà il primo derby di Milano della stagione. A pochi istanti dall'inizio della stracittadina milanese tra Milan e Inter, il difensore rossonero Koni De Winter ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita ai microfoni di DAZN: "Abbiamo una base chiara e ci fidiamo di questo. Affronteremo questa partita come tutte le altre e cercheremo di vincere facendo quello che non abbiamo fatto nelle ultime uscite. Come cambia il nostro atteggiamento con l'Inter che gioca una sola punta? Ci baseremo sui nostri principi, ma se qualcosa andrà storto siamo sempre pronti a cambiare a gara in corsa secondo quello che dice il mister. Cosa ci ha detto il mister prima di questa partita? In questa partita tutti sentiamo l'importanza della partita, sia per la città che per i tifosi. Quindi il mister non ci ha dovuto dire nulla".