Josep Martinez è pronto a riprendere il suo posto tra i pali della porta nerazzurra. Anche secondo Tuttosport Chivu è pronto nuovamente a puntare sul portiere spagnolo dopo le due chance concesse a Provedel.

In difesa si va verso il terzetto Bisseck-Akanji-Bastoni, con Dimarco e Diouf esterni. A centrocampo Mkhitaryan in vantaggio su Sucic e Zielinski per affiancare Barella e Calhanoglu in mediana. In avanti Thuram-Esposito.

La probabile formazione

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito

Sezione: Rassegna / Data: Sab 31 ottobre 2026 alle 10:33
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.