Inizia con un ringraziamento al Crotone per l'ospitalità la conferenza stampa del tecnico del Cosenza Federico Coppitelli alla vigilia della gara contro l'Inter Under 23. Coppitelli che comunque auspica un effetto benefico per la sua squadra dal ritorno nella propria casa del San Vito-Marulla: "Tornare a casa ci dà un senso di appartenenza. Anche un briciolo di entusiasmo che arriva dall'esterno per la squadra è prezioso". Parlando della squadra di Stefano Vecchi, Coppitelli aggiunge: "Affronteremo un team giovane, ma con grandi valori. Sarà una partita differente dalle altre perché le compagini Under-23 non sono squadre di Serie C, sono dei collettivi differenti. Sappiamo qual è la strada da percorrere per cambiare rotta, fare punti è fondamentale per approcciarsi al campionato con fiducia e positività. Abbiamo abbracciato questa sfida, siamo qui con anima e corpo ogni giorno per dare il massimo".

A detta del mister, i silani non hanno sin qui raccolto quanto seminato: "Nella classifica attuale mancano almeno 3/4 punti per le prestazioni che sono state prodotte. Con la continuità di lavoro sicuramente possiamo recuperare. Le performance della squadra dimostrano che da un punto di vista collettivo siamo sulla strada giusta. Possiamo con i ragazzi avviarci verso un percorso diverso in questa seconda e terza parte di campionato. La squadra è in crescita, ha fatto le prestazioni giuste. Adesso, curando il dettaglio, bisogna metterci i risultati".