Il derby di Milano si prepara a vivere una serata speciale, tra nostalgia, grandi campioni e un San Siro pronto a tornare protagonista davanti a oltre 77mila spettatori. Sugli spalti ci sarà anche Kaká, l’ultimo Pallone d’Oro capace di conquistare il prestigioso riconoscimento grazie alle sue imprese con una squadra di Serie A.

Il brasiliano, protagonista assoluto del Milan campione d’Europa nel 2007, farà il suo ingresso ufficiale nella Hall of Fame rossonera, affiancando leggende come Franco Baresi, Filippo Inzaghi, Andrij Shevchenko, Marco Van Basten, Ruud Gullit e Carlo Ancelotti. Un momento celebrativo che riporterà il Meazza ai fasti di una delle stagioni più memorabili della storia milanista.

Ad assistere alla stracittadina ci sarà anche Marcel Desailly, altro grande ex rossonero pronto a ricevere l’abbraccio del pubblico. Non mancheranno i volti noti dello spettacolo, con Ernia, Rkomi, Sangiovanni, The Bausa e Don Joe attesi per sostenere il Milan. Andrea Oliva curerà invece il dj set a bordocampo prima del fischio d’inizio.

L’evento avrà una copertura internazionale: saranno 70 i broadcaster coinvolti in 209 territori, con 52 fotografi al seguito. Su Dazn il prepartita partirà alle 19.45 con Diletta Leotta e ospiti speciali, tra cui Gabry Ponte, autore della “Danza delle streghe”, in perfetta sintonia con la notte di Halloween. La partita sarà trasmessa anche da Sky Sport Uno e in streaming su Now, mentre nel Regno Unito la Bbc proporrà il derby in diretta e in chiaro sul secondo canale.