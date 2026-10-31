Altra vittoria in goleada per la Roma, che travolge 5-2 un'Udinese sempre più in crisi, al Bluenergy Stadium. I giallorossi archiviano la pratica molto rapidamente, facendosi bastare 37' nei quali calano il poker con Bryan Cristante, Rodrigo Mora, Donyell Malen ed Even NDicka. Nella ripresa, i friulani si illudono di tornare in partita dopo i gol dell'ex Nicolò Zaniolo e di Matteo Palma, ma alla fine incassano anche la quinta rete da Daniele Ghilardi nel recupero. Con questo risultato la squadra di Gian Piero Gasperini sale a quota 24 punti in classifica, a -1 da Inter e Lazio, in attesa delle rispettive partite. 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 31 ottobre 2026 alle 20:00
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.