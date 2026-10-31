L’ex per antonomasia Hakan Calhanoglu arriva ai microfoni di DAZN per raccontare le proprie sensazioni a pochi minuti dal fischio d’inizio del derby contro il Milan:

Ascoltando Chivu, chiede una squadra con più motivazioni e provinciale. Mancano le motivazioni?

“No, ha detto giusto. Dobbiamo avere motivazioni ma non perdere la testa, nei derby serve sempre concentrazione e lucidità. Ci vuole voglia di vincere mantenendo la testa senza cadere nelle provocazioni degli avversari”.

Proverete qualcosa di diverso in campo per smuovere le acque dopo gli ultimi derby non vinti?

“I derby passati sono passati, guardiamo a oggi. Ci siamo preparati bene, vogliamo vincere ma dobbiamo rimanere concentrati e lucidi”.

A Venezia avete subito qualche ripartenza di troppo, il Milan non usa il blocco basso. Quanto cambia per voi?

“Dobbiamo stare attenti, sappiamo della qualità del Milan. Dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze, proveremo a non lasciargliele però loro pressano molto alti, è difficile difendere. Sanno di poterci fare male”.