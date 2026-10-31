Ange-Yoan Bonny vede uno spiraglio per essere titolare questa sera nel derby contro il Milan. Secondo le ultime novità di Sky Sport, si è aperto un ballottaggio last minute tra il nazionale ivoriano e Pio Esposito per affiancare Marcus Thuram nella linea d'attacco che sfiderà la squadra di Ruben Amorim. Chivu potrebbe decidere di puntare su Bonny per avere un attacco con meno punti di riferimento e più dinamico e imprevedibile. Rimane ancora aperto il dualismo tra Carlos Augusto e Federico Dimarco a sinistra. In difesa ci sarà Yann Bisseck con Manuel Akanji e Alessandro Bastoni.

Squadra che al momento sta riposando ad Appiano Gentile, nel pomeriggio ci saranno merenda e riunione tecnica prima della partenza del pullman per San Siro.