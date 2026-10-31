Nel corso di un recente intervento a TMW, Ernesto Paolillo, attuale dirigente del Piacenza nonché amministratore delegato e direttore generale dell'Inter dal 2006 al 2012, ha asserito come i nerazzurri debbano necessariamente spezzare la "maledizione" del derby contro il Milan:"Non partirei dalla premessa che l'Inter sta facendo bene e il Milan no, perché sappiamo come sono finiti gli ultimi derby. Mi auguro che questa volta l'impostazione sia più aggressiva e determinata rispetto alle ultime partite. E poi guardiamo la statistica: è arrivato il momento di tornare a vincere".