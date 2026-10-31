L’Inter si prepara ad affrontare il Milan nel derby di Milano con l’obiettivo di conquistare una vittoria pesante e dare continuità ai risultati di inizio stagione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in porta si va verso il ritorno di Josep Martinez con Provedel dalla panchina dopo le due maglie da titolare con Fiorentina e Venezia. Bisseck-Akanji-Bastoni il terzetto difensivo, mentre Diouf e Dimarco dovrebbero essere i due esterni. Carlos Augusto, debilitato da un virus intestinale, dovrebbe recuperare e contende una maglia da titolare a Bisseck (in quel caso Bastoni si sposterebbe centrale) e a Diimarco. In mediana Barella e Calhanoglu sicuri di esserci dal 1', Zielinski è in vantaggio su Mkhitayran. In avanti pochi dubbi, toccherà al tandem Thuram-Esposito.

La probabile formazione

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.