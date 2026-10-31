Il derby di Milano si prepara a vivere una notte da record. La sfida tra Inter e Milan sarà la partita più vista dal vivo dal 2019, con San Siro pronto ad accogliere il maggior numero possibile di spettatori grazie alla rimozione dei teloni di sicurezza nel terzo anello delle due curve.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ultima volta che lo stadio aveva ospitato una stracittadina senza particolari protezioni a tutela della stabilità dei settori risale al 17 marzo 2019, quando sugli spalti erano presenti 77.479 spettatori. Per l’occasione sono stati messi in vendita ulteriori 2.350 biglietti, dopo che migliaia di tifosi avevano già festeggiato la disponibilità di nuovi posti alla vigilia della partita.

I teloni blu e verdi, installati nel 2019 dopo le rilevazioni sulle vibrazioni registrate in alcuni punti dello stadio, non saranno quindi presenti. La decisione è arrivata dopo le verifiche della Commissione provinciale di vigilanza e della commissione tecnica, della quale faceva parte anche il Politecnico.

Un derby internazionale

La stracittadina si conferma anche un appuntamento dal respiro internazionale. Sugli spalti saranno rappresentate ben 118 nazionalità, a testimonianza dell’attrattiva globale di una delle sfide più attese del calcio italiano.

Tra gli ospiti più attesi spicca Kakà, pronto a fare il suo ingresso ufficiale nella Hall of Fame rossonera, inaugurata dalla leggenda Franco Baresi. Presenti anche gli occhi di un altro grande ex, Marcel Desailly.