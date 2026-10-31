Koni De Winter, difensore del Milan, ha parlato a Sky Sport prima del derby: "Cerchiamo di vincere, proviamo a ritrovare le energie che ci sono mancate nell'ultima partita. Tatticamente siamo pronti e la affronteremo come sempre. Le novità dell'Inter? Abbiamo una base chiara e ci fidiamo di questo. Penso che questa partita sia importante per tutti, dalla città alla società. Il campionato è lungo e pensiamo prima a oggi".

Sezione: L'avversario / Data: Sab 31 ottobre 2026 alle 20:20
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione