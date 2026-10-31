Koni De Winter, difensore del Milan, ha parlato a Sky Sport prima del derby: "Cerchiamo di vincere, proviamo a ritrovare le energie che ci sono mancate nell'ultima partita. Tatticamente siamo pronti e la affronteremo come sempre. Le novità dell'Inter? Abbiamo una base chiara e ci fidiamo di questo. Penso che questa partita sia importante per tutti, dalla città alla società. Il campionato è lungo e pensiamo prima a oggi".