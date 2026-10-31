MILAN-INTER 2-0 (4' Pulisic, 10' Rabiot)
LIVE MATCH
20' - Spence guadagna il fondo, poi crossa un pallone controllato da Maignan.
19' - Carlos Augusto prova di testa sulla punizione di Calhanoglu, palla fuori.
19' - Pulisic spinge Diouf che provava l'inserimento palla al piede, punizione per l'Inter.
18' - Nessun segnale da parte dell'Inter, Milan che controlla. Prova il tiro Modric, Ramos però si mette in mezzo e devia il pallone.
13' - Colpo di testa di Bisseck su corner, palla lenta che finisce comoda a Maignan.
10' - RADDOPPIO DEL MILAN! RABIOT! Schema al veleno da corner, il francese approfitta di una difesa ferma e con un tiro morbido e perfido la mette sul secondo palo!
10' - Moreira riceve bene un pallone e lo controlla, ma Carlos Augusto riesce a chiudere in corner.
9' - Primo corner del match per l'Inter, Calhanoglu batte subito ma la palla finisce a Maignan.
8' - Qualche protesta di Rabiot contrastato in maniera rude da Bastoni, Guida non interviene.
4' - MILAN SUBITO IN VANTAGGIO! PULISIC! Moreira punta Carlos Augusto, scappa e mette in mezzo dove Pulisic salta indisturbato e mette la palla alle spalle di Martinez. Male la difesa che collassa su Ramos lasciando solo l'ex Chelsea.
3' - Lancio di Barella dalle retrovie troppo profondo per Sucic controllato da Gila, Maignan esce e blocca.
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20.49 - Tocca al Milan dare il via a questo derby: PARTITI!!!
20.47 - Maignan e Barella davanti a Guida per il sorteggio.
20.45 - Milan e Inter entrano in campo per il prepartita.
20.43 - La Curva interista espone la propria coreografia con sfottò per i 'cugini', mentre le due squadre raggiungono il tunnel che porta al campo.
20.42 - Torna anche la sfida delle coreografie, Secondo Anello Verde e Curva Sud già pronte coi loro stendardi.
20.36 - Ricardo Kakà entra in campo per ricevere l'omaggio per l'ingresso nella Hall of Fame del Milan.
20.31 - Riscaldamento completato, fra pochi minuti sarà derby di Milano.
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IL TABELLINO
MILAN-INTER 2-0
MARCATORI: 4' Pulisic, 10' Rabiot
MILAN: 16 Maignan; 34 Gila, 5 De Winter, 31 Pavlovic, 13 Diawara; 22 Moreira, 80 Musah, 14 Modric, 11 Pulisic; 12 Rabiot; 9 Ramos.
In panchina: 41 Bouyer, 96 Torriani, 2 Estupinan, 20 Hutchinson, 28 Comotto, 30 Jashari, 33 Bartesaghi, 35 Vladimirov, 40 Ossola, 42 Terracciano, 47 Perera, 49 Menon, 55 Vos, 70 Cisse, 73 Camarda.
Allenatore: Ruben Amorim
INTER: 1 J. Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 99 Spence, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 8 Sucic; 9 Thuram.
In panchina: 12 Di Gennaro, 40 Taho, 5 Stankovic, 7 Zielinski, 14 Bonny, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 46 Bovio, 48 Mosconi, 51 Jakirovic, 53 Lavelli, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu
Arbitro: Guida. Assistenti: Peretti – Perrotti. Quarto Ufficiale: Di Bello. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Camplone.
Note
Possesso palla: 55%-45%
Tiri in porta: 2-1
Tiri totali: 3-3
Corner: 1-2
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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