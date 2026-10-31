Si può dire che ci sia lo 'zampino' importante di Paolo Scaroni nella decisione di Generali di legare il proprio nome al nuovo stadio di Milano. Se non altro perché, come ricorda Il Giorno, il presidente del Milan è un profondo conoscitore del gruppo del Leone di Trieste, essendo stato per sette anni in CDA e ricoprendo anche il ruolo di presidente del comitato per la remunerazione e membro del comitato per le nomine e la corporate governance. Un gruppo nel quale, per altro, ha lavorato per 10 anni, fino al 2024, il figlio Bruno che oggi invece lavora per Zurich Italia.