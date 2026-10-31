Nel corso di un recente intervento radiofonico a TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando non ha avuto dubbi nel premiare l'Inter in vista dell'imminente derby contro il Milan: "Il derby me lo immagino con un Inter nettamente superiore: arrivano da prestazioni che non sono piaciute dove hanno rischiato - contro Fiorentina e Venezia, ndr - quindi mi aspetto la miglior versione della squadra di Chivu. Dall'altra parte i rossoneri non danno certezze perché giocano una buona partita e poi altre in confusione. Pulisic può creare problemi ma vedo l'Inter favorita".