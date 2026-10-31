Il Barcellona torna alla ricerca di un difensore centrale e la stampa spagnola torna a mettere in prima fila il nome di Alessandro Bastoni. In modo particolare, è il Mundo Deportivo a rilanciare il nome del difensore dell'Inter in orbita blaugrana: dopo che il direttore sportivo Deco aveva raggiunto secondo il quotidiano un accordo col giocatore fino al 2031, subordinato al parere positivo del tecnico Hansi Flick, adesso il nome di Bastoni torna in auge in quanto sempre aperto ad ascoltare eventuali nuove proposte provenienti dalla Catalogna.

Bastoni, tiene a precisare comunque il Mundo Deportivo, è felice all'Inter, dove è uno dei capitani in questa stagione. È concentrato sulla squadra e si considera un giocatore di uno dei club più importanti d'Europa. Ha un contratto fino al 2028, gode di uno degli stipendi più alti della rosa e ha un ulteriore vantaggio: l'Inter è casa sua. Prima di pensare di lasciare Milano, quindi, pone una condizione: deve sapere di essere una priorità non solo per Deco, che glielo ha sempre fatto sentire, ma anche per Hansi Flick. Per questo motivo vorrebbe prima parlare con l'allenatore e sentire direttamente le sue parole.