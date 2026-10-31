A pochi istanti dall'inizio del calcio d'inizio del derby tra Milan e Inter, Luciano Bonfiglio, presidente del CONI, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "La stracittadina è un momento magico in una città straordinaria e in uno stadio unico che sta per lasciare una grande eredità. È una una grande serata. Queste due squadre devono caricarsi di responsabilità per rappresentare al meglio questo sport al di fuori dell'Italia. Vengono da due partite particolari, ma siccome vogliono dimostrare quello che valgono daranno spettacolo. Speriamo vinca chi merita. Generali Stadium? Ho parlato con Cardinale in privato del progetto e questo è il passo che dobbiamo fare e lo dicevo anche a Marotta. Bisogna fare questo passaggio a livello infrastrutturale se no il livello rimarrà basso".