Nel corso di una recente puntata di "L'ascia Raddoppia" sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, l'ex portiere Emiliano Viviano ha analizzato alcune possibili chiavi tattiche in vista del derby di Milano tra Inter e Milan: "Per come giocano i nerazzurri, ho l'impressione che il Diavolo possa soffrire tantissimo proprio dal punto di vista tattico. Poi è la prima volta che vediamo Amorim contro l'Inter. Però, per esempio, se dovessero fare un 4-2-3-1 classico, i due esterni sono posizioni difficili da prendere per gli esterni dell'Inter. Soprattutto se, fra i due, ci sono Modric e Rabiot. I tre centrocampisti dell'Inter potrebbero mettere in mezzo gli avversari e costringere comunque i centrali a stare in uno contro uno con gli attaccanti. Quindi, da quel punto di vista, vedo avvantaggiata l'Inter. Poi sono convinto che Amorim proverà qualche contromisura".

Sul dualismo tra Provedel e Martinez: "Io avrei fatto giocare l'italiano da tempo ma non per colpevolizzare lo spagnolo: penso che avesse avuto un periodo di confusione. Chivu ha pensato di tutelarlo non togliendogli il posto, ma si può anche tutelare togliendoglielo e lasciandolo un attimo a sbollire. Provedel ha fatto molto bene in queste due partite e potrebbe anche giocare il derby. Non vedo male nessuna delle due scelte, ora a differenza di una settimana fossi Chivu sarei più in difficoltà".

Sulle altre possibili scelte: "Sucic non mi fa impazzire perché è molto indisciplinato, funziona molto a colpi estemporanei. Difficilmente fa una giocata o un movimento intelligente. In quel posto ci sarebbe Mkhitaryan che è l'esatto opposto. Credo che giochi Zielinski. Chi critica Dimarco ed è un tifoso dell'Inter non dovrebbe avere la possibilità di accedere allo stadio. Carlos Augusto è in un momento strepitoso, ma dipende dalla partita che vuoi fare".

Sul capitolo esterni: "Io vorrei vedere l'Inter giocare con due esterni e non con un esterno e mezzo, perché Diouf è mezzo. Non perché sia scarso, anzi è fortissimo, ma tende sempre a venire dentro. Spence titolare? Mi immagino di no, gioca Diouf. Non è che è un problema, è che a volte è un'opzione che non hai e gli avversari lo sanno".