Il Manchester United sprofonda nella crisi dopo la sconfitta per 2-0 contro il Chelsea nella nona giornata di Premier League. Un risultato che mette ulteriormente in discussione la posizione dell'allenatore Michael Carrick, sempre più vicino all'esonero. I Red Devils non vincono da nove partite consecutive e si trovano appena un punto sopra la zona retrocessione, con il rischio di chiudere il turno tra le ultime tre squadre della classifica.

Chelsea-Manchester United 2-0: decisivi Rogers e Palmer

A Stamford Bridge, lo United spreca diverse occasioni per passare in vantaggio, venendo punito nella ripresa dalla rete di Rogers, che sblocca il risultato per i Blues. La situazione peggiora con l'espulsione di Lisandro Martínez, ammonito per la seconda volta dopo un fallo in area di rigore. Dal dischetto, Cole Palmer realizza il definitivo 2-0, spegnendo le speranze di rimonta degli ospiti.

Champions League, la Roma può decidere il futuro di Carrick

Il futuro dell'allenatore potrebbe essere deciso dopo la sfida di Champions League contro la Roma, in programma martedì all'Old Trafford. Dopo due sconfitte nelle prime due gare europee, il Manchester United deve conquistare almeno un pareggio per evitare di compromettere ulteriormente la qualificazione ai playoff. La partita contro i giallorossi rappresenta quindi un appuntamento cruciale per Carrick, chiamato a interrompere una serie negativa che rischia di costargli definitivamente la panchina.

Sezione: News / Data: Sab 31 ottobre 2026 alle 18:49
Autore: Ludovica Ferrante
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