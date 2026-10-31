Grande ritorno domani sera all'Allianz Stadium per Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli che sfiderà una Juventus in piena crisi e reduce dalla sconfitta contro il Genoa che ha reso ancora più problematica la situazione di classifica dei bianconeri. Ma per il tecnico livornese è sbagliato parlare di una Juve abbattuta, anzi: "Bisogna sistemare la classifica, non sarà facile perché domani c'è uno scontro diretto contro una squadra che è allestita per lottare nelle prime 4 posizioni, sicuramente è come noi, ha gli stessi punti nostri, ma troveremo una squadra ferita, arrabbiata. Ho sentito a livello mediatico che danno la Juve per morta, ma la Juventus difficilmente muore, è una squadra forte, un allenatore bravo, in questi momenti si compattano e perciò per noi sarà molto difficile, servirà una grande prestazione tecnica, fisica ed un pizzico di buona sorte"

Negli scontri diretti avete fatto a tratti ottime gare, soprattutto l'ultima con la Roma, ma manca la vittoria.

"Difficile dirlo, a volte si può dire che manca la fase difensiva, con la Roma sul 3-2 poi subisci il 3-3 si poteva far meglio, come a Milano, bisogna continuare a lavorare e migliorare le due fasi. La squadra ha un ottimo tasso tecnico e deve migliorare nella gestione del pallone in vantaggio".