Nel corso della conferenza stampa odierna in vista della sfida contro il Venezia, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato anche dello stop di Moise Kean. L'attaccante arrivato dalla Fiorentina si è operato e rimarrà in box per circa cinque settimane: L'allenatore ha allontanato l'ipotesi che il centravanti italiano fosse arrivato già con problemi pregressi: "Se Kean è arrivato già con un problema? Moise doveva e deve essere un giocatore importante e lo sarà. Non stiamo parlando di un infortunio lunghissimo. Quando è arrivato abbiamo fatto degli esami molto approfonditi, anche più di quelli che facciamo normalmente, perché sapevamo che poteva avere qualche problemino del passato. Abbiamo analizzato tutto e il corpo medico ha dato luce verde. Quello che è successo adesso è una cosa nuova.

È successo dopo essere andato in Nazionale. Ha preso una botta contro il Belgio, non stava bene, lo ha comunicato, però ha continuato a giocare. Quando è tornato abbiamo fatto gli esami e abbiamo visto qualcosa di nuovo che prima non esisteva. Abbiamo provato inizialmente un trattamento più conservativo, poi abbiamo provato a farlo tornare in campo ma non si sentiva bene e abbiamo deciso di fare qualcosa in più per trovare una soluzione. Non abbiamo comprato un giocatore infortunato. È una situazione nuova che è nata durante la stagione. Non voglio dare la colpa a nessuno, ognuno può leggerla come vuole. Io ho la mia opinione, ma non sono qui per fare polemica. Adesso dobbiamo gestire quello che è successo e come società dobbiamo fare il meglio per il ragazzo. Questa è la cosa più importante".

Poi ancora: "I tempi di recupero di Kean e se pensiamo al mercato? No, no. Non dobbiamo pensare così lontano. Stiamo tranquilli. Hanno parlato di circa cinque settimane e sarà così. Dobbiamo essere sereni: non è la fine del mondo, abbiamo altre situazioni e ci adattiamo a tutto quello che arriva".