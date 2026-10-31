Con un velo di malinconia, Aldo Serena manda un messaggio tramite X a tutti coloro che andranno questa sera a San Siro per assistere a Milan-Inter: "Oggi il derby di Milano nel teatro più emozionante del calcio: San Siro oramai ha il suo tempo. Per chi fosse presente, gotevi questa serata, di brividi e vibrazioni, perché tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di...".

Oggi il derby di Milano nel teatro più emozionante del calcio: #SanSiro oramai ha il suo tempo. Per chi fosse presente, gotevi questa serata, di brividi e vibrazioni, perché tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di … Cit. #MilanInter https://t.co/j1yI1smt8U — Aldo Serena (@Aldito11) October 31, 2026