Con un velo di malinconia, Aldo Serena manda un messaggio tramite X a tutti coloro che andranno questa sera a San Siro per assistere a Milan-Inter: "Oggi il derby di Milano nel teatro più emozionante del calcio: San Siro oramai ha il suo tempo. Per chi fosse presente, gotevi questa serata, di brividi e vibrazioni, perché tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di...".

Sezione: News / Data: Sab 31 ottobre 2026 alle 15:41
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.