A pochi istanti dal termine della sfida valida per il campionato Primavera 1 tra Inter e Roma, il tecnico giallorosso Mattia Scala e il calciatore Filippo Basile hanno raccontato ai microfoni ufficiali del club le rispettive sensazioni a seguito della vittoria per 0-2 contro i milanesi.

Le parole del tecnico capitolino: "Mi è piaciuto l'approccio. Venire qua, in casa dell'Inter prima in classifica e imbattuta, che peraltro segna tanto nei primi minuti di gara, e affrontarli con la personalità che abbiamo messo in campo in questa occasione mi ha fatto molto piacere. Devo dire che è stata una gara a tratti quasi perfetta".

Le parole del calciatore romano: "Il gol? Maccaroni mi ha servito un bellissimo pallone e ho fatto il possibile per indirizzarla verso la porta. È andata bene e ne sono molto contento. Significa tanto. Aver battuto una squadra forte, prima in classifica e imbattuta ci tira su il morale".