Marcus Thuram si presenta al derby di Milano nel momento migliore della stagione, con l’obiettivo di interrompere il digiuno contro il Milan e confermarsi trascinatore dell’Inter. In assenza di Lautaro Martinez, l’attaccante francese si è preso sulle spalle il peso dell’attacco nerazzurro, diventando uno degli uomini più attesi della stracittadina.

L’ultimo successo interista nel derby, il 22 aprile 2024, porta proprio la sua firma e coincise con la conquista dello scudetto della seconda stella. Da allora, però, Thuram non è più riuscito a incidere contro i rossoneri, anche a causa di alcuni problemi fisici che lo hanno costretto a saltare tre confronti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il francese arriva alla sfida in grande forma. Dopo la sosta per le nazionali ha segnato in tre gare consecutive contro Parma, Bologna e Fiorentina, contribuendo anche all’autogol del Venezia. Un rendimento che lo rende una delle principali certezze di Chivu, che alla vigilia ha confermato le buone condizioni dell’attaccante.

Indipendentemente dal partner offensivo, Thuram sarà chiamato a guidare l’Inter come farebbe Lautaro. Le sue accelerazioni e le sue giocate decisive hanno già dato la scossa alla squadra nelle ultime settimane, risultando fondamentali nelle rimonte contro Fiorentina e Bologna. Il derby rappresenta però soltanto il primo appuntamento di una settimana decisiva per i nerazzurri, attesi anche dalla trasferta europea contro il Feyenoord e dalla sfida con il Como. Thuram vuole lasciare il segno nella notte di San Siro e rilanciare le ambizioni dell’Inter.