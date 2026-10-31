Intercettato dai microfoni di Sky Sport, l'appena ritiratosi Samuel Castillejo ha proposto un proprio pronostico in vista dell'imminente derby di Milano tra il Milan, sua ex squadra, e l'Inter: "Il derby è sempre una partita speciale, di quelle che percepisci anche giorni prima e che non vedi l'ora di giocare. Non contano i punti e nemmeno la classifica. Abbiamo visto tanti derby in cui il Milan arrivava meglio e poi non vinceva e viceversa. Non è mai semplice giocarlo, conta molto l'atmosfera. Pronostico? Spero che vincano i rossoneri e dico 2-1: segnano Ramos, che è molto forte anche se non ha iniziato bene, e il mio amico Musah con cui ho giocato al Valencia".
Sezione: News / Data: Sab 31 ottobre 2026 alle 14:16
Autore: Carlo Alberto Gamba
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Sabato 31 ott
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- 08:00 Preview Milan-Inter - Chivu pensa a Mkhitaryan. Esposito con Thuram
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Venerdì 30 ott
- 23:57 Galliani sul derby: "Di solito vince la squadra favorita..."
- 23:44 Cosenza, Palazzino: "Contro l'Inter U23 e il Crotone saranno due finali"
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- 21:51 Milan, Gerry Cardinale a cena a Milano con Simonelli e Buonfiglio
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