Intercettato dai microfoni di Sky Sport, l'appena ritiratosi Samuel Castillejo ha proposto un proprio pronostico in vista dell'imminente derby di Milano tra il Milan, sua ex squadra, e l'Inter: "Il derby è sempre una partita speciale, di quelle che percepisci anche giorni prima e che non vedi l'ora di giocare. Non contano i punti e nemmeno la classifica. Abbiamo visto tanti derby in cui il Milan arrivava meglio e poi non vinceva e viceversa. Non è mai semplice giocarlo, conta molto l'atmosfera. Pronostico? Spero che vincano i rossoneri e dico 2-1: segnano Ramos, che è molto forte anche se non ha iniziato bene, e il mio amico Musah con cui ho giocato al Valencia".