È partita tra le polemiche la prevendita dei biglietti per Inter-Como: oggetto della contesa è la limitata disponibilità di biglietti per il settore ospiti, ridotta a 1.565 tagliandi. Una somma ben inferiore rispetto a quella degli anni scorsi, quando l'intero terzo anello blu era a completa disposizione dei visitanti che potevano occupare fino a 4.300 posti. La tifoseria lariana non ha mancato di far sentire il proprio malcontento, anche perché i biglietti sono andati esauriti nel giro di poche ore; le richieste di un intervento del Como per ottenere ulteriori posti, però, difficilmente potranno essere accolte. 

La limitazione è infatti legata alle disposizioni delle autorità di pubblica sicurezza e anche alla presenza di cantieri nelle aree circostanti lo stadio. A complicare ulteriormente la situazione, il divieto per i residenti in provincia di Como di acquistare biglietti negli altri settori.

Sezione: Focus / Data: Sab 31 ottobre 2026 alle 16:38 / Fonte: La Provincia di Como
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.