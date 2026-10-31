L'attesa è finita: tra pochi istanti inizierà il primo derby di Milano della stagione. A pochi istanti dall'inizio della stracittadina milanese tra Milan e Inter, l'ex calciatore rossonero Kakà ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita ai microfoni di DAZN: "Giornata molto speciale, sento l'emozione che sentivo da calciatore. Carlos Augusto convocato dal Brasile? Mi piace vedere i grandi giocatori giocare nelle grandi squadre".