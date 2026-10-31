Ruben Amorim recupera Gila, Rabiot e Moreira in vista del derby di questa sera, ma soltanto due dei tre dovrebbero partire titolari. In difesa, Gila prenderà il posto dell’infortunato Tomori, mentre a centrocampo Rabiot affiancherà Musah e Modric. Per Moreira, invece, si prospetta un ingresso a gara in corso.

In attacco spazio al tridente composto da Pulisic, Hutchinson e Gonçalo Ramos, con De Winter e Pavlovic al centro della difesa. Sulla corsia sinistra resta aperto il ballottaggio tra Estupiñan, favorito, e Bartesaghi.

Pesante la lista degli indisponibili: oltre a Tomori, fermato da una lesione muscolare alla coscia destra e atteso a un nuovo controllo tra due settimane, mancheranno Gabbia, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Chukwueze e Terracciano.

La probabile formazione

Milan (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Musah, Modric, Rabiot; Hutchinson, Ramos, Pulisic
 

Sezione: Rassegna / Data: Sab 31 ottobre 2026 alle 10:06
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.