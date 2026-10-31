L'attesa è finita: tra pochi istanti inizierà il primo derby di Milano della stagione. A pochi istanti dall'inizio della stracittadina milanese tra Milan e Inter, il patron rossonero Gerry Cardinale ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita ai microfoni di DAZN: "Sarà una grande notte per noi e si sente l'eletriccità della serata. La nostra ambizione non deve il top solo in Italia ma anche in Europa, è un percorso lungo. Generali Stadium? Sarà la Scala del Calcio 2.0. L'importanza di avere uno stadio così sarà importantissimo non solo per noi come clubs o per la città di Milano ma anche per tutto il movimento calcistico italiano".