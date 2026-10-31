In vista di Udinese-Roma, la partita tra quelle che sono state le sue due prime squadre italiane, Abel Eduardo Balbo parla alla Gazzetta dello Sport dicendosi convinto che i giallorossi potranno contendere lo Scudetto all'Inter: "I nerazzurri al momento sono avanti. La squadra di Cristian Chivu è più attrezzata, sia come undici che come seconde linee. La Roma però recita il ruolo dell’antagonista e lo sarà fino alla fine. Se i nerazzurri dovessero fare un passo falso… I giallorossi dovranno essere lì pronti a cogliere l’occasione. Nulla è scontato, possono farcela”.

Balbo racconta come approdò poi nella Capitale: "Arrivai a Roma quasi per caso. Dovevo andare all’Inter, ma il presidente Ernesto Pellegrini non mi prese perché avevo una brutta firma. In effetti era davvero orrenda… Da lì l’ho cambiata! Però mi ha preso la Roma e non poteva esserci epilogo migliore. Sensi spese tanto per portarmi via da Udine - 18 miliardi delle vecchie lire - e per lui ho detto no a tante offerte negli anni successivi. Pure alla Juve. A Torino non sarei proprio andato, anche per una questione di rispetto”.