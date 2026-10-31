L’Inter si prepara al derby con alcune certezze e diversi ballottaggi ancora aperti. Come riportato dal Corriere dello Sport, Martinez riprenderà il suo posto tra i pali, mentre in attacco Esposito, smaltita la febbre, è pronto ad affiancare Thuram.

I principali dubbi riguardano la fascia sinistra, il centrocampo e la difesa. Sulla corsia esterna è testa a testa tra Dimarco, non al meglio della condizione, e Carlos Augusto, reduce da qualche problema di stomaco ormai superato. Il brasiliano, però, potrebbe rappresentare un’arma preziosa a gara in corso, grazie alla sua duttilità e alla possibilità di essere impiegato anche da braccetto.

Le scelte in difesa sono condizionate da una disponibilità ridotta di uomini, motivo per cui appare difficile rinunciare a Bisseck, il più fresco del reparto. In mediana, invece, Mkhitaryan è favorito su Zielinski per completare il terzetto con Barella e Calhanoglu. Il polacco, comunque, dovrebbe trovare spazio nella ripresa, prendendo il posto del regista turco, che raramente è riuscito a disputare novanta minuti da titolare.

La probabile formazione

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito