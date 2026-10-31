Non c'è passato, non c'è futuro: solo derby. Stasera lo stadio Meazza vivrà uno dei suoi ultimi Milan-Inter, considerando che è partito il countdown per il nuovo Generali Stadium che vedrà la luce nella stagione 2031/32. All'impegno odierno i nerazzurri campioni d'Italia ci arrivano con qualche acciacco ma anche con la consapevolezza di chi è primo in classifica.

QUI MILAN – Non sorride Amorim, che recupera alcuni elementi fondamentali (Gila, Rabiot e Moreira), ma deve fare i conti con i postumi del primo ko in campionato. I tre reintegrati giovedì possono partire subito dall'inizio in quello che si preannuncia essere un 4-2-3-1 con Pulisic alle spalle di Ramos. Torna dal 1' Modric, inizialmente in panchina con il Bologna. Bartesaghi in vantaggio su Estupiñan.

QUI INTER – Chivu, a differenza del collega, non recupera nessuno: in infermeria restano Lautaro, Pavard, Jones, Stones e Luis Henrique. La speranza è di riavere l'ex Liverpool e il francese per la trasferta di Rotterdam. Rispetto a Venezia, in porta dovrebbe rivedersi Martinez, anche se è aperto il ballottaggio con Provedel. In difesa torna titolare Akanji tra Bisseck e Bastoni, mentre a sinistra Dimarco è in vantaggio su Carlos Augusto (ma occhio all'esclusione di Bisseck con il brasiliano braccetto sinistro). A destra, invece, intoccabile Diouf. Barella e Calhanoglu si riprendono una maglia a centrocampo dove Mkhitaryan potrebbe spuntarla su Zielinski e Sucic. In attacco, infine, più Esposito che Bonny con l'inamovibile Thuram.

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PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Modric, Rabiot; Hutchinson, Pulisic, Moreira; Ramos.

Panchina: Torriani, Bouyer, F. Terracciano, Estupiñan, Diawara, Pereira, Jashari, Musah, Comotto, Vos, Ossola, A. Cissé, Menon, Camarda.

Allenatore: Amorim.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Tomori, Saelemaekers, Chukwueze, Loftus-Cheek, Gabbia, P. Terracciano.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.

Panchina: Provedel, Di Gennaro, Bovio, Jakirovic, Carlos Augusto, Spence, Stankovic, Zielinski, Sucic, Bonny, Lavelli, Mosconi.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Jones, Stones, Lautaro, Pavard, Luis Henrique.

ARBITRO: Guida.

Assistenti: Peretti e Perrotti.

Quarto ufficiale: Di Bello.

Var: Mazzoleni.

Avar: Camplone.

