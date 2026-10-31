Arrivano conferme sulle scelte di formazione che Cristian Chivu dovrebbe prendere imo vista del derby di Milano di stasera contro il Milan. Come riportato da Sky Sport, in attacco sarà Ange-Yoan Bonny e non Francesco Pio Esposito ad accompagnare Marcus Thuram. A centrocampo ci sarà Mkthiraryan dal 1’ assieme a Calhanoglu e Barella. Carlos Augusto sarà un jolly dalla panchina, da titolari partiranno Dimarco e Bastoni.