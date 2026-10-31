Pomeriggio di gioia per il Bologna che, dopo aver battuto il Milan, si impone anche contro il Monza. Successo ancora una volta in rimonta per la squadra di Palladino che passa in svantaggio grazie al nono centro in stagione di Varela. I felsinei reagiscono e pareggiano i conti con Pobega; poi Bernardeschi è freddo dal dischetto. I brianzoli avrebbero la possibilità di pareggiare, ma Cutrone sbaglia dagli undici metri. Palladino esulta ancora dopo il blitz di San Siro.