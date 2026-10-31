E' l'ex milanista Hakan Calhanoglu a inquadrare il derby di Milano ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Il derby è sempre il derby, non conta la classifica. E' una partita importante, che vogliamo vincere, per regalare la vittoria ai nostri tifosi", le parole del centrocampista dell'Inter. 

Non vincete da 7 derby, questa cosa la sentite?
"Noi non guardiamo indietro, ma al presente. Il passato è passato, conta solo oggi. Siamo pronti".

Cosa farà la differenza oggi?
"Bisogna avere la giusta lucidità e concentrazione, non dovremo perdere la testa. Questa cosa conta più dell'aspetto tecnico e fisico". 

Sezione: News / Data: Sab 31 ottobre 2026 alle 20:25
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.