E' l'ex milanista Hakan Calhanoglu a inquadrare il derby di Milano ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Il derby è sempre il derby, non conta la classifica. E' una partita importante, che vogliamo vincere, per regalare la vittoria ai nostri tifosi", le parole del centrocampista dell'Inter.

Non vincete da 7 derby, questa cosa la sentite?

"Noi non guardiamo indietro, ma al presente. Il passato è passato, conta solo oggi. Siamo pronti".

Cosa farà la differenza oggi?

"Bisogna avere la giusta lucidità e concentrazione, non dovremo perdere la testa. Questa cosa conta più dell'aspetto tecnico e fisico".