Gerry Cardinale, patron del Milan, ha parlato a Sky Sport prima del derby: "Stasera sarà spettacolare, questa partita è l'apice del calcio. Il mio obiettivo è riportare il Milan al vertice. Quando sono arrivato qui, ho capito le leggende che hanno giocato qui e vogliamo anche creare delle partnership per riportare in alto il club. Amorim? E' il mio allenatore, abbiamo un grande feeling e sta facendo un grandissimo lavoro, sta facendo crescere i giocatori e sono contento della scelta fatta. Mercato? Vorrò sempre essere attivo cercando di sfruttare ogni opportunità. Voglio riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Stadio nuovo? E' una partnership, c'è il massimo rispetto per l'Inter. Da parte mia voglio dare il meglio della mia esperienza acquisita nella parte finanziaria per avere uno stadio top".