Ivan Ramiro Cordoba, nel pre-partita di Sky Sport, ha parlato così del derby di questa sera. Ma il ricordo è prima del passato: "Quando giocai terzino contro Serginho, l'ho fatto uscire dal campo e me ne pento un po'. Ma ho un buon rapporto con lui, sono amici che ti lascia il calcio". Sui cambiamenti di Chivu, Cordoba ha detto: "Ha messo tutti in fuorigioco. Cristian sorprende e ha dimostrato una grande capacità interpretativa nella semplicità. Adesso il calcio è un po' cambiato. Negli spogliatoi si vivono le cose più belle del calcio. Lì vinci i campionati e prepari tutto, si tengono i segreti e si ha la confidenza di parlare tranquillamente".

Sezione: News / Data: Sab 31 ottobre 2026 alle 19:43
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione