Il derby di Milano mette alla prova anche Mike Maignan e Pepo Martinez, chiamati a dare sicurezza alle rispettive difese in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva. In un campionato dove i clean sheet sono diventati una rarità, entrambi cercano una prestazione convincente per riscattare le recenti difficoltà.

Come riportato da Tuttosport il portiere del Milan arriva all’appuntamento dopo le quattro reti incassate contro il Bologna, con qualche dubbio sulla gestione delle situazioni da palla inattiva. Nonostante questo, Maignan resta una certezza per esperienza e qualità. Il francese ha spesso brillato contro l’Inter e nella scorsa stagione fu protagonista dei due successi rossoneri per 1-0, neutralizzando anche un rigore di Calhanoglu.

Sul fronte nerazzurro, Martinez torna titolare dopo aver lasciato spazio a Provedel nelle ultime due gare di campionato. Lo spagnolo è chiamato a riscattare gli errori commessi nelle recenti uscite, tra Champions League e Serie A, che hanno alimentato dubbi sulla sua affidabilità. Le prestazioni di Provedel, soprattutto contro il Venezia, hanno inoltre riaperto la concorrenza per il ruolo di numero uno.

Per Martinez il derby rappresenta anche un’occasione per sfatare un tabù: non ha mai battuto il Milan e nella doppia semifinale di Coppa Italia della scorsa stagione rimediò un pareggio e una pesante sconfitta.