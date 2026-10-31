La prossima stagione potrebbe segnare un'importante novità per la Serie A, che si appresta a cambiare fornitore ufficiale dei palloni della competizione: stando alle indiscrezioni di FootyHeadlines, infatti, il ruolo passerà da Puma ad Adidas: la Lega Serie A avrebbe deciso di non rinnovare l’attuale accordo con Puma, in essere dal 2022 aprendo così la strada all’ingresso dell'azienda delle tre strisce come nuovo fornitore ufficiale dei palloni da gara.

Per Adidas, l’operazione rappresenterebbe un ulteriore rafforzamento della presenza nel mercato calcistico italiano. Il gruppo di Herzogenrauch è già sponsor tecnico della Nazionale italiana, attraverso l’accordo con la FIGC entrato in vigore nel 2023, e veste alcuni dei principali club della Serie A, tra cui Juventus e Roma e potrebbe presto allargare il proprio portafoglio tornando a vestire il Milan.