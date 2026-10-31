Tocca a Megan Connolly, centrocampista irlandese della Lazio Women, presentare per i canali ufficiali del club biancoceleste la sfida di domani alle 12.30 dell'Arena Civica contro l'Inter Women: "L'Inter è una squadra molto forte, ha molta esperienza ma per noi un’altra partita che ci permette di fare un passo avanti. Sarà difficile per noi perché è anche a casa loro, la prima partita per noi in Women’s Cup contro di loro è stata dura. Lavoriamo bene e anche domenica andremo forte contro di loro”.

Sul clima che si respira nel gruppo Connolly aggiunge: "Questo momento è difficile per noi perché questa è nuova stagione con una nuova squadra, partire è stato difficile. Speravamo di prendere i tre punti a casa nostra una settimana fa, ma un punto è meglio di niente. Ogni giorno lavoriamo bene e andiamo avanti un passo alla volta”.