Tocca a Megan Connolly, centrocampista irlandese della Lazio Women, presentare per i canali ufficiali del club biancoceleste la sfida di domani alle 12.30 dell'Arena Civica contro l'Inter Women: "L'Inter è una squadra molto forte, ha molta esperienza ma per noi un’altra partita che ci permette di fare un passo avanti. Sarà difficile per noi perché è anche a casa loro, la prima partita per noi in Women’s Cup contro di loro è stata dura. Lavoriamo bene e anche domenica andremo forte contro di loro”.

Sul clima che si respira nel gruppo Connolly aggiunge: "Questo momento è difficile per noi perché questa è nuova stagione con una nuova squadra, partire è stato difficile. Speravamo di prendere i tre punti a casa nostra una settimana fa, ma un punto è meglio di niente. Ogni giorno lavoriamo bene e andiamo avanti un passo alla volta”.

Sezione: L'avversario / Data: Sab 31 ottobre 2026 alle 17:36 / Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.