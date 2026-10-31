Marcus Thuram si prepara a caricarsi ancora una volta l’Inter sulle spalle. Con Lautaro Martinez ai box, il francese sarà uno dei principali punti di riferimento offensivi di Cristian Chivu nella stracittadina, forte di un rapporto speciale con il derby di Milano.

Come riportato da Tuttosport, quando Tikus segna contro il Milan, infatti, l’Inter vince. Il primo gol arrivò il 16 settembre 2023, nel 5-1 nerazzurro, mentre la seconda rete fu quella realizzata il 22 aprile 2024, nella notte della conquista della seconda stella, con il successo per 2-1 che consegnò matematicamente lo scudetto ai nerazzurri.

Stasera Thuram vuole aggiornare la propria tradizione, interrompendo la serie di sette derby senza vittorie per l’Inter, caratterizzata da cinque sconfitte e due pareggi. Il francese arriva all’appuntamento in buona condizione, dopo aver trovato continuità in campionato e confermato il proprio peso nell’attacco interista. Chivu punta molto sulla sua leadership e sulla capacità di incidere nei momenti decisivi. Con Lautaro indisponibile, Thuram rappresenta il riferimento principale dell’attacco interista. Il derby può diventare l’occasione per confermare il suo ruolo centrale e regalare ai tifosi nerazzurri una nuova notte da ricordare.