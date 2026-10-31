Intercettato dal giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti a poche ore dal derby di Milano, Gerry Cardinale - patron del Milan - ha lanciato la carica in vista della stracittadina contro l'Inter: "Sarà una notte fantastica. Domani è una grande partita. Domani vincere per i primi 45 minuti e per i successivi. È il calcio. Il mio lavoro è avere le mani ferme e fare il possibile per vincere. È una lunga stagione, è il nostro derby di casa e lo voglio più di ogni altra cosa e sarò distrutto se non vinceremo.