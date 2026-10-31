Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, presenta così a Inter TV il derby contro il Milan di stasera: “Oggi serve la concentrazione sicuramente, la lucidità di non perdere la testa. Ormai sappiamo tutti che quando la gara diventa pesante dobbiamo restare concentrati e non perdere la testa. Abbiamo voglia di vincere e dimostrare che non siamo primi per caso. Questa gara ti dà grandi motivazioni, poi negli ultimi derby non è andata bene come volevamo anche se abbiamo sempre giocato bene. Oggi vogliamo regalare ai tifosi i tre piunti”.