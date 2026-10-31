Nel corso della lunga intervista a TMW, l'ex ad dell'Inter, Ernesto Paolillo ha parlato così del duello in FIGC fra Malagò e Galliani: "Team Galliani o Malagò? Galliani. Assolutamente Galliani. Conosce il calcio molto meglio di Malagò, è da tanti anni in questo mondo e sa bene quali sono le riforme da fare. E poi non mi sembra che Malagò come presidente designato e poi come commissario abbia preso scelte giuste. Ricordo che c'è stata tanta confusione, a cominciare dalla scelta dell'allenatore".