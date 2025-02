“Dimmi tu a cosa serve spendere 15 milioni per il portiere di riserva. Qualcuno che tanto non giocherà mai”, sentenziavano moltissimi interisti (e non) sino alle 13 di ieri. Poi il seguente comunicato ufficiale dei nerazzurri: “Yann Sommer si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali. Gli accertamenti presso l'Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra”. Risultato, il portiere svizzero sarà out per un mesetto, con Pepo che esordirà in campionato contro il Genoa, la sua ex squadra, per poi collezionare il secondo gettone di questa edizione della Coppa Italia con la Lazio, difendere successivamente i pali dei campioni d’Italia al Maradona nella sfida Scudetto. E così via.

Ecco quindi a cosa sono serviti quei 15 milioni di euro stanziati in estate per il secondo portiere. Sostanzialmente i vertici nerazzurri – visto che loro si ricordano perfettamente quanto accaduto con Radu a Bologna – hanno voluto davvero rinforzare la rosa con un elemento ritenuto forte, più che valido, qualcuno che nelle prossime settimane si giocherà la carriera ad alti livelli. Questa è la verità. Audero era bravo, ma se non è riuscito ad imporsi nemmeno al Como (con tutto il rispetto), il pensiero che potesse diventare lui magari un giorno il titolare dell’Inter non poteva esistere e probabilmente non ha mai sfiorato nessuno. Con lo spagnolo invece è diverso. È giovane, talentuoso, un po’ pazzerello. Certo, sarebbe stato meglio se avesse giocato più partite, non ci sono dubbi. Ma in attesa che Sommer rientri – anche perché servirà eccome a prescindere dall’apporto del collega – Inzaghi ha bisogno di un 1 (che poi indossa il 13) affidabile, che sappia il fatto suo e voglia far vedere a tutti quello di cui è capace, dopo mesi e mesi in panchina.

Io sinceramente non so se il ragazzo offrirà prestazioni top o avrà alcune incertezze. Ma so per certo che questa per lui sarà l’occasione della vita. E in positivo o negativo tutto si riverserà probabilmente poi pure sull’Inter…Suerte Pepo!