La Lazio non vuole mollare la presa: i biancocelesti battono il Monza per 3-1 e restano agganciati all'Inter in cima alla classifica. Intervenuto in conferenza stampa all'Olimpico, il tecnico Rino Gattuso invita però tutto l'ambiente alla calma: "Non dobbiamo guardare alla classifica altrimenti gira la testa. Dobbiamo vivere alla giornata, il nostro obiettivo è allenarsi come si deve e avere rispetto delle regole recuperando tutti i giocatori a disposizione. Per me oggi è una vittoria, Ho giocatori che lavorano bene e da parte mia c'è grandissima fiducia. Non dobbiamo guardare nulla, domenica contro la Juventus andremo a giocare con una squadra fortissima allenata da un grandissimo allenatore".

Analizzando l'andamento della gara Gattuso aggiunge: "È stata la fotocopia della partita col Milan. Nel primo tempo se fosse finito 4-0 non si rubava nulla, nel secondo tempo abbiamo preso gol dopo un minuto ma non mi è piaciuto nulla. Stai lì e vivacchi, non possiamo permetterci questo. Poi se dobbiamo prendere gol li prendiamo, ma non così. Questo ho detto alla squadra, non dobbiamo avere paura e oggi ci è andata bene perché loro meritavano il pareggio. Poi sono mazzate, perché in allenamento andiamo sempre a mille all'ora e in questo dobbiamo migliorare".